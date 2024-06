César Nicola no Campeonato da Europa de Veteranos e Ne-Waza

O árbitro internacional madeirense, César Nicola, do Clube Naval do Funchal (CNF), foi convocado pela União Europeia de Judo para o Campeonato da Europa de Veteranos e Ne-Waza (judo só no chão), que decorreu em Sarajevo, (Bósnia e Herzegovina), entre 6 a 9 de Junho.

Nestes quatro de competição participaram cerca de 800 atletas de toda a Europa.

Esta é a primeira vez que a União Europeia de Judo realiza o Campeonato da Europa de Ne-Waza, algo que Nicola classificou de uma "experiência bastante gratificante", destaca o CNF em nota de imprensa.