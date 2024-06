Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática com 124 finalistas

A grande final da 18.ª edição do AgenteX - Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática tem lugar esta sexta-feira, 7 de Junho, na Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana,

Esta edição da iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, contou com 1.137 alunos participantes de todas as escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da Madeira e do Porto Santo, tendo sido apurados, para esta final, 124 finalistas de 24 escolas da Região.

Do programa do evento consta, durante a manhã, a realização de uma prova escrita por parte dos alunos, na EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana. De tarde, alunos e professores visitam o Parque Temático da Madeira, onde terá lugar, às 15 horas, a cerimónia de entrega de prémios.

A cerimónia contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e dos representantes de diversas entidades que apoiam o projecto.

Em cada um dos ciclos de ensino, os 1.ᵒˢ classificados são premiados com um cheque no valor de 250 euros, oferta do Banco Santander, os 2.ᵒˢ classificados com bilhetes para observar a vida marítima, oferta da VMT Madeira, e os 3.ᵒˢ classificados recebem viagens para a ilha do Porto Santo, oferta da Porto Santo Line. Todos os finalistas recebem uma entrada no Aquaparque de Santa Cruz e uma t-shirt alusiva à iniciativa.