Cônsul de Portugal condecorado pelo Presidente da Guiné-Bissau

O cônsul de Portugal na Guiné-Bissau, João Camilo, foi hoje condecorado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, com a medalha "Ordem Nacional de Mérito, Cooperação e Desenvolvimento".

O chefe de Estado da Guiné-Bissau justificou a atribuição da ordem honorífica como testemunho do "apreço do Estado guineense pela forma como soube exercer as suas funções na Secção Consular da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau".

"O seu desempenho contribuiu para reforçar as relações de amizade e cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau", disse o Presidente guineense.

João Camilo agradeceu a honra que disse é possível graças ao trabalho de equipa da embaixada e da secção consular que dirige em articulação com Lisboa.

O cônsul lembrou que o trabalho realizado na Secção Consular foi reconhecido no ano passado, durante a avaliação Schengen, com 10 auditores de diversos países europeus.

João Camilo destacou a simbologia da condecoração no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Um "contexto simbólico muito importante", considerou, por se comemorarem também os 500 anos do nascimento de Camões, os 100 anos do nascimento de Amílcar Cabral, o líder histórico guineense, os 50 anos da independência da Guiné-Bissau e da democracia em Portugal.

O encarregado da Secção Consular destacou ainda a colaboração das instituições da Guiné-Bissau, nomeadamente da Polícia Judiciária, "que sempre apoiou o consulado e que facilita, credibiliza os processos que todos os dias chegam para dar cumprimento ao acordo de mobilidade na CPLP", os países de língua portuguesa.