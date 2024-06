‘Presença Feminina’ já apoiou em 2024 mais de 100 mulheres e migrantes de 31 nacionalidades

A Associação Presença Feminina foi condecorada com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito. Distinção recebida pela sua presidente, Helena Pestana.

Responsável que fez questão de repartir os méritos do reconhecimento público, enquanto “representante” da Associação em causa.

“O valor deste mérito não é só meu, é de uma vasta equipa que já vem de 1995 até à data.

Portanto, para nós estarmos aqui hoje e termos este reconhecimento, foi preciso passar por muitos anos de trabalho, de luta e de criação de condições para hoje estarmos como estamos”, começou por registar.

“Fico muito feliz pela equipa e sei que é uma motivação este reconhecimento para que o nosso trabalho possa continuar e ser vindouro, mas muito especialmente porque eu sei que isto é uma forma precisamente de haver uma divulgação e uma sensibilização para o conhecimento da associação”, acrescentou.

Sendo a problemática da violência doméstica a principal área de intervenção, reforça a importância deste “reconhecimento das equipas de trabalho, porque diariamente não é uma tarefa fácil. Nós este ano já estamos com mais de 100 mulheres em atendimento, já vamos com quase 3 mil atendimentos com estas 100 mulheres. Temos agora um trabalho com a comunidade migrante, principalmente países africanos e CPLP. E dentro das comunidades migrantes nós já trabalhamos e já apoiamos até à data pessoas de 31 nacionalidades diferentes. Este será talvez o trabalho menos visível, porque nós somos sempre mais referenciados como o apoio à violência doméstica, que é a nossa principal área de intervenção. Mas neste momento na nossa estrutura de atendimento nós atendemos vítimas de violência, situações sociais e apoio à integração e inclusão de comunidades migrantes, principalmente CPLP e africanos, os nossos de língua oficial portuguesa são nosso principal público”, revelou a dirigente.

A Ordem de Mérito vem assim motivar ainda mais todos os que dão o melhor de si pela causa da Associação Presença Feminina.

“Temos a consciência do nosso valor e do nosso trabalho, mas existem tantas instituições na região que a mereceriam igualmente. O que este mérito e o que me faz ter a força deste reconhecimento é saber que muitas das instituições que eventualmente também mereceriam aqui estar são nossas parceiras no terreno e trabalhamos em rede. Portanto, eu estarei aqui hoje não só representando a presença feminina, mas todas as instituições que trabalham em rede e em parceria e todas as instituições que apoiam o nosso trabalho no dia-a-dia e de uma forma em geral, contando inclusive com a comunicação social. Portanto, há uma rede de pessoas para chegar à professora Helena Pestana. É isso que eu quero muito vincar. Eu sou um elemento de uma vasta equipa que transcende na estrutura da Associação Presença Feminina”, concretizou.

A Associação Presença Feminina é uma organização não governamental portuguesa dedicada à defesa dos direitos das mulheres, fundada em 1995 e sediada no Funchal.

É uma organização sem fins lucrativos, com estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social e reconhecida como pessoa colectiva de Utilidade Pública.

A associação foi fundada a 23 de Novembro de 1995, tendo por principal finalidade a defesa dos direitos, a promoção e dignificação das mulheres, com particular ênfase no apoio às vítimas de violência doméstica, fazendo parte da rede de apoio que opera na Região Autónoma na protecção e encaminhamento das vítimas deste tipo de crime, infelizmente ainda bem presente na nossa sociedade.

Esta associação tem-se destacado pelo combate activo a estigmas culturalmente enraizados quanto aos papéis sociais de género, do casamento e da violência doméstica.

No cumprimento dos seus objectivos, a Associação Presença Feminina desenvolve especificamente acções de educação, formação e promoção; presta serviços de apoio jurídico, psicológico e social, gratuitos e confidenciais; protege e apoia a integração social da Mulher vítima de violência doméstica.

A Associação, que é liderada há muitos anos por Dra. Helena Pestana, professora, está sediada no Bairro de Santo Amaro, no Funchal e está presente em vários órgãos, entre os quais o Conselho para a Igualdade da Câmara Municipal do Funchal e a Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

A instituição mantém e gere uma casa de abrigo destinada às mulheres vítimas de maus tratos e de violência doméstica, em situação de perigo e sem alternativa habitacional, assim como os seus filhos menores.

A Presença Feminina recebeu e acompanhou mais de 1300 vítimas de violência doméstica desde o ano 2000, e tem desenvolvido um trabalho considerado exemplar no apoio às famílias, sobretudo às mais carenciadas, oriundas de alguns bairros sociais da Ilha da Madeira.

Nos últimos anos tem procurado apoiar também a população imigrante, sobretudo as comunidades originárias dos Países africanos de Língua Oficial portuguesa, e, com esse propósito, celebrou protocolos na Guiné-Bissau, com a Companhia Missionária do Coração de Jesus, e tem colaborado com instituições de Angola e Moçambique.

A acção empenhada da Associação Presença Feminina junto da comunidade madeirense em defesa dos direitos, promoção e dignificação da Mulher, tem sido amplamente reconhecida do longo dos seus quase 30 anos de existência.