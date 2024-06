Francisco Gomes vai participar em livro sobre respostas da Direita aos problemas do país

O deputado do Chega-Madeira eleito à Assembleia da República vai participar num livro sobre as respostas da Direita aos problemas actuais do país. A obra é coordenada por Bruno Nunes, autor e também deputado do CHEGA no parlamento nacional, será apresentada, em Lisboa, no próximo mês e terá como título 'Malhar na Esquerda – Pensar à Direita’.

Francisco Gomes indica que a obra vai visar questões relacionadas com a estão imigração, energia, o papel da mulher na política, inovação, empreendedorismo, segurança, defesa, justiça, habitação e poder local, entre outros. O capítulo de Francisco Gomes será sobre as autonomias atlânticas, "que é, aliás, uma matéria que tem sido frequentemente abordada pelo deputado na sobras e nos artigos de opinião que tem publicado ao longo do seu percurso académico e político".

É uma honra ter sido convidado para integrar a obra, com a responsabilidade acrescida de escrever sobre um tema que é fundamental para os madeirenses. Por isso, olho para esta missão com motivação e um desejo sincero de fazer um contributo para um entendimento mais completo do processo autonómico das regiões atlânticas. Francisco Gomes

Sobre o conteúdo do capítulo, o deputado explica que o mesmo fará uma breve resenha história da evolução das autonomias insulares e apontará algumas das áreas em que as mesmas carecem de aprofundamento.

“Se a Autonomia é, além de uma disposição jurídico-política, um estado de alma para os que se assumem como defensores de um Portugal Atlântico, a mesma também configura uma postura de resistência a qualquer menorização e aos impedimentos no acesso da Autonomia a poderes mais profundos e capacidades legislativas mais amplas.”