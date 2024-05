MPT confia na palavra do eleitorado

Mais do que nunca, o Movimento Partido da Terra - Madeira acredita que conseguirá eleger um deputado na Assembleia Legislativa da Madeira. Mesmo que as sondagens digam o contrário, o cabeça-de-lista, Valter Rodrigues, tem reafirmado, desde o único campanha, que a população tem transmitido essa vontade.

Mesmo correndo o risco de não ser eleito, nunca fechou a porta a coligações desde que seja tido em conta o programa e filosofia do partido. Isto porque recusa-se a adoptar a estratégia de outras forças partidárias nas últimas eleições legislativas regionais.

A ética de um político é tudo. Nos últimos seis meses constatámos que alguns partidos se manifestaram de forma diferente antes e depois das eleições, esquecendo-se do quão importante é manter a palavra". Valter Rodrigues

A frase:

Infelizmente, há quem se venda por tremoços". Valter Rodrigues

Ao longo da campanha, o candidato tem apresentado propostas ao eleitorado, entre as quais relacionadas com o acesso à habitação e com os direitos dos trabalhadores.

Uma das nossas principais bandeiras é apoiar os jovens que estão a constituir família e que têm dificuldades no acesso à habitação. Infelizmente ninguém olha por eles. O MPT irá igualmente lutar pelas forças de segurança, pelos bombeiros, pelos auxiliares de saúde e pelos cantoneiros que necessitam receber subsídio de risco. Esqueceram-se que há uma inflação galopante e que é necessário aumentar os ordenados. Os encargos estão sempre a subir, mas os ordenados permanecem iguais. E, de facto, os deputados falam sobre o assunto, mas não apresentam propostas para resolver o problema. O mesmo não acontecerá com o MPT caso o partido consiga eleger um deputado na Assembleia Legislativa da Madeira". Valter Rodrigues

Com uma "campanha a zeros", como forma de "demonstrar que o dinheiro público pode ser canalizado para outro tipo de coisas e não para campanhas políticas", o MPT tem a certeza de que passou a mensagem ao eleitorado.

As pessoas tem nos dado um excelente feedback”. Valter Rodrigues

A foto:

Foto: Hélder Santos/Aspress

Neste último dia de campanha eleitoral, o MPT fará uma arruada no Funchal.