PS ganhou em Machico com mais 22 votos do que o PSD

O PS venceu as eleições no concelho de Machico com uma distância curtíssima para o PSD, de apenas 22 votos.

Os socialistas obtiveram 3.512 dos votos (33,61%) contra 3.490 (33,40%) dos social-democratas.

O JPP foi a terceira força mais votada com 14,93%. Seguem-se Chega (7,23%) e CDS (2,24%).



A contagem dos votos foi um processo particularmente moroso em Água de Pena, que foi a última freguesia a ser apurada naquele concelho. Nesse momento, o PS liderava no concelho com mais 43 votos do que o PSD e ambos mantinham um empate técnico, na casa dos 33%.

Nas 'Regionais' de Setembro do ano passado, o PSD tinha sido o mais votado no concelho do extremo leste da ilha da Madeira, com 39,83 %, seguido do PS com 32,94%.