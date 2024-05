MADEIRADiG CiTY SESSIONS voltam em Junho com portuguesa Vile Karimi

As MADEIRADiG CiTY SESSIONS voltam para a sua 8.ª edição em Junho, com a artista experimental portuguesa Vile Karimi, nome artístico de Mariana Vilhena. O espectáculo acontece a 14 de Junho, pelas 21h30, na Galeria Tratuário.

Em Março foi Xuri que actuou neste evento, sendo que agora é a vez de Vile Karimi, que se tem destacado pela sua música introspectiva e experimental. "Com cerca de 15 mil ouvintes e mais de mil seguidores no Spotify, a artista já lançou três álbuns: ‘Womb Trails’, ‘The Holy Spirit Movement’ e ‘Safe From Harm’, este último lançado já no presente ano de 2024. Este álbum, editado de forma independente, recupera os drones decorados com timbres orgânicos em constante transformação que caracterizam os seus álbuns anteriores, convertendo-os em paisagens sonoras com tonalidades intensamente abrasivas e distorcidas. Simultaneamente, desperta uma nostalgia que toca profundamente a alma, procurando, assim, oferecer conforto", informa a organização.

Antes do concerto, Cristiana de Sousa conduzirá uma conversa aberta, pelas 15 horas, em que serão abordados diversos temas.

A presente conversa contará com a presença de alguns intervenientes da área, ainda por confirmar.

As MADEIRADiG CiTY SESSIONS resultam de uma parceria entre a APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica e a editora e promotora Colectivo Casa Amarela e conta com o apoio da DG Artes - Direção Geral das Artes, no âmbito do apoio sustentado a projetos de programação na área do cruzamento disciplinar no domínio dos Novos Media, bem como da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.