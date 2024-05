FC Barcelona revalida Liga dos Campeões feminina de futebol

O FC Barcelona conquistou hoje a Liga dos Campeões feminina de futebol pela terceira vez na história, ao vencer as francesas do Lyon por 2-0, em final disputada em Bilbau, Espanha.

No Estádio San Mamés, as catalães revalidaram o título, ao beneficiarem de golos de Aitana Bonmati, aos 63 minutos, e Alexia Putellas, aos 90+5, assegurando o terceiro título do seu historial, segundo consecutivo.

Com este triunfo, as espanholas isolaram-se no terceiro lugar do ranking, com os três troféus conquistados, menos um do que as alemãs do Frankfurt, segundas, e menos cinco do que o Lyon, que lidera isolado, com oito títulos.