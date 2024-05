Pelo menos cinco mortos em desabamento de mina de ouro no norte do Quénia

Uma mina de ouro ilegal desmoronou-se no norte do Quénia, deixando pelo menos cinco mineiros mortos, informou hoje a polícia local.

O desmoronamento da mina Hillo, na zona de Dabel, perto da fronteira do Quénia com a Etiópia, aconteceu na sexta-feira e foi atribuído a um deslizamento de terras.

O comandante da polícia do condado de Marsabit, Patrick Mwakio, disse que os mineiros morreram no local depois de terem sido cobertos pelos escombros.

Nenhum outro mineiro foi encontrado, desconhecendo-se se ainda existem mineiros desaparecidos.

Em março, o ministro do Interior queniano, Kithure Kindiki, declarou a zona "instável" e proibiu as atividades mineiras, depois de confrontos relacionados com uma disputa associada às minas ter provocado a morte de sete pessoas.

As atividades mineiras também violam a lei porque não foi feita qualquer avaliação do impacto ambiental e os túneis foram descritos como fracos e à beira do desmoronamento.

Os residentes disseram aos meios de comunicação social locais que a exploração mineira tinha continuado, apesar da proibição de março e culparam as autoridades por a permitirem.