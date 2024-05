Circulação rodoviária e pedonal na Avenida Sá Carneiro estará interrompida

A Câmara Municipal do Funchal informa que "na continuação dos trabalhos de limpeza e projeção de betão na escarpa" sobranceira à Avenida Dr. Sá Carneiro, "será necessário proceder à interrupção da circulação automóvel", nomeadamente no "troço compreendido entre a Rotunda Harvey Foster e a entrada do parque de estacionamento CR7", na próxima segunda-feira, 27 de Maio, entre as 09h30 e as 17h00.

"Durante esta intervenção o acesso ao parque de estacionamento CR7 deverá ser efetuado pela Rotunda Sá Carneiro", aconselha a autarquia. "O acesso ao Porto do Funchal ficará garantido através do Túnel da Pontinha (E.R.116) e pela Rua Carvalho Araújo".

De acordo ainda com a CMF, "os transportes públicos e privados de passageiros provenientes da zona oeste deverão efetuar o seu percurso normal até à Ponte do Ribeiro Seco e optar por utilizar a Avenida do Infante em direção à Avenida do Mar ou a Avenida Luís de Camões em direção à Via 25 de Abril".

Antevendo constrangimentos no trânsito, "a CMF agradece desde já a compreensão dos condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", adverte.