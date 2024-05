ADN quer "proteger as escolas da ideologia de género"

O partido ADN emitiu um comunicado de imprensa, no âmbito da campanha eleitoral às eleições legislativas regionais de 26 de Maio, no qual "reitera o seu compromisso inabalável em proteger as nossas escolas da influência nociva da ideologia de género", afirma. "Neste momento crucial das eleições regionais da Madeira, é imperativo destacar os efeitos nefastos que tal ideologia pode ter sobre os nossos jovens e a sociedade em geral", adverte.

No texto, referem que, "em primeiro lugar, é fundamental compreender que a ideologia de género procura promover uma visão distorcida e artificial das diferenças entre homens e mulheres. Ao tentar impor a noção de que o género é uma construção social desvinculada do sexo biológico, essa ideologia mina os fundamentos da identidade e da família", advoga.

No entender do ADN, "nas escolas, onde os nossos jovens estão em processo de formação e desenvolvimento, a introdução da ideologia de género pode confundir e desorientar. Em vez de promover uma compreensão saudável das diferenças naturais entre os sexos, essa ideologia pode induzir a uma confusão identitária prejudicial, levando os jovens a questionarem a sua própria identidade e a sentirem-se inadequados ou fora do lugar", teme.

Além disso, acredita o Alternativa Democrática Nacional, que tem como líder e cabeça-de-lista regional Miguel Pita, "a ideologia de género pode desestabilizar os valores tradicionais que sustentam a nossa sociedade, minando a importância da família e promovendo uma visão individualista e relativista do mundo". E salienta: "Isso pode resultar numa sociedade fragmentada, onde o sentido de comunidade e responsabilidade mútua é enfraquecido."

Portanto, garante o partido ADN que "está firmemente empenhado em proteger as nossas escolas desta ideologia perigosa. Vamos trabalhar incansavelmente para promover uma educação que respeite e valorize as diferenças naturais entre homens e mulheres, enquanto cultiva valores sólidos e duradouros que fortalecem a nossa sociedade".

E termina pedindo apoio nas urnas: "Nas eleições regionais da Madeira, contamos com o apoio de todos aqueles que partilham desta visão e que desejam um futuro onde os nossos jovens possam crescer e florescer num ambiente seguro e saudável, livre da influência corrosiva da ideologia de género."