Hamas atribui reconhecimento da Palestina a "resistência corajosa"

O grupo extremista palestiniano Hamas atribuiu hoje a decisão de Espanha, Irlanda e Noruega de reconhecer o Estado da Palestina à "resistência corajosa" do povo palestiniano.

"Estes reconhecimentos sucessivos são o resultado direto desta resistência corajosa e da perseverança histórica do povo palestiniano", disse Bassem Naim, membro do gabinete político do Hamas à agência francesa AFP.

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram hoje que vão reconhecer o Estado da Palestina em 28 de maio.

O anúncio foi feito em plena guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, iniciada há mais de sete meses.

"Acreditamos que se trata de um ponto de viragem na posição internacional sobre a questão palestiniana", disse Naim, numa primeira reação do Hamas à decisão dos três países europeus.