Euro continua a recuar face ao dólar

O euro continuou hoje a tendência descendente dos últimos dias e seguia em níveis que não eram registados desde há cinco meses, depois de o FMI pedir aos bancos centrais prudência na descida das taxas de juro.

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0623 dólares, quando na segunda-feira negociava a 1,0637 dólares.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou hoje aos bancos centrais que evitem a flexibilização monetária prematura e reajam adequadamente às expectativas excessivamente otimistas do mercado quanto a cortes nas taxas de juro.

A sugestão consta do relatório da organização sobre a estabilidade financeira divulgado no âmbito das reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorrem esta semana em Washington.

Segundo o FMI, se os bancos centrais agirem demasiado cedo na descida das taxas de juro poderão contribuir para a flexibilização das condições financeiras e dificultar a última fase do processo da desinflação.

Nos Estados Unidos, a Reserva Federal confirmou hoje que a produção industrial aumentou 0,4% em março, em linha com o mês anterior, mas caiu 1,8% em termos homólogos no primeiro trimestre.

Divisas................terça-feira...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0623.................1,0637

Euro/libra............0,85447...............0,85370

Euro/iene.............164,27.................164,08

Dólar/iene............154,64.................154,26