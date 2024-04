Atrelado furtado no Funchal

Um atrelado foi furtado no Alto do Bom Sucesso, no Funchal, no último fim-de-semana.

O proprietário referiu ao DIÁRIO que o mesmo estava junto a um terreno perto de casa quando foi levado e pede a quem tenha alguma informação para entrar em contacto através das redes sociais, uma vez que precisa do atrelado para transportar a moto e a bicicleta do filho para as provas de BTT.

Recentemente foi também furtado gasóleo de uma viatura nesta mesma zona.