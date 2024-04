'Le Corbusier/Oscar Niemeyer: A Outra Face dos Arquitectos' para ver na Galeria Lourdes

A exposição patente na Galeria Lourdes, em Câmara de Lobos, 'Le Corbusier/Oscar Niemeyer: A Outra Face dos Arquitectos', com a curadoria elaborada por Maria Jardim e Paulo Sérgio Niemeyer, promete oferecer uma visão abrangente e perspicaz sobre o trabalho e influência de Le Corbusier e Oscar Niemeyer na arquitectura moderna e além.

A inauguração da mostra, que ocorreu no sábado, dia 20, contou com a presença do arquitecto Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer, que na sua intervenção "emocionou os presentes ao compartilhar histórias e memórias íntimas do seu ilustre bisavô com quem chegou a trabalhar. A sua participação trouxe uma dimensão única à exposição, enriquecendo ainda mais a compreensão do público sobre a vida e obra do renomado arquiteto brasileiro", refere uma nota enviada pela Galeria.

A exposição, patente até ao mês de Agosto, permitirá aos visitantes 'mergulhar' no universo criativo destes dois mestres da arquitectura.

Para mais informações sobre horários de funcionamento e ingressos, pode consultar a rede social Instagram da Galeria Lourdes ou o Site da Quinta de São João.