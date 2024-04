Grupo Basket Atlântico vence regional de sub18

O Grupo Basket Atlântico venceu ontem o playoff de apuramento de campeão regional do escalão de Sub18 masculinos frente à equipa do CAB.

Vencendo os dois jogos (80-78, após prolongamento; e 60-76) e, desse modo, conquistando o bi-campeonato regional no mesmo escalão, repetem assim o feito da época passada.

Fundado em 2011, aniversário assinalado há cerca de uma semana, "o Grupo Basket Atlântico tem como objetivo orientar social e desportivamente os seus jovens praticantes".

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o vencedor do Campeonato tem direito a participar na fase intermedia a nível nacional, mas o clube campeão regional não vai exercer esse direito devido à forma como é organizada essa fase intermédia. Em alterativa, os jovens campeões vão participar num torneio privado no final da época.