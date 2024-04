Campeão Dinarte Nóbrega vence Rampa da Camacha/IC Publicidade

O campeão de 2023 do Troféu Regional de Rampas AMAK, Dinarte Nóbrega foi o grande vencedor da Rampa da Camacha/IC Publicidade que teve lugar ao longo de todo o dia de hoje.

Ao volante do LBS MOTOR CLUB RX 01 o piloto madeirense não deu qualquer hipóteses à concorrência, estreando-se assim a vencer em 2024 e depois de ter sido obrigado a desistir na primeira prova da época, a Rampa da Ponta do Sol, devido a despite.

Hoje a vitória foi alcançada com o tempo final de 6.03,638, após escolhidas as duas melhores subidas das quatro disputadas.

No segundo lugar veio a ficar Gregório Faria ao volante do AG AG 1000. O piloto que venceu na Ponta do Sol veio a ficar a 2,182 segundos (6.05,820) do vencedor.

A fechar o pódio ficou André Silva BRC CM 02 com o tempo de 6.08,960, a 5,322 segundos do líder.