António Costa prometeu uma linha ferry em 2019?

Nas cartas do leitor da edição desta terça-feira, 2 de Abril, do DIÁRIO, Damião de Freitas, autor do texto ‘Mais respeito pelo arquipélago’ refere que “depois de 8 anos de tantas promessas, não cumpridas do PS. Falsas e sem respeito inclusivamente pela Constituição como a Lei aprovada para um ferry, prometida em Machico pelo Sr. Costa, que continuamos à espera desde 2019”.

Neste sentido, procuramos apurar se o ex-primeiro-ministro António Costa realmente prometeu a criação de uma linha ferry em 2019.

Para verificar esta situação é necessário recorrer ao arquivo digital do DIÁRIO e confirmar o ano de 2019.

Em Setembro desse ano, António Costa deslocou-se à Madeira para participar na festa dos socialistas madeirenses, altura também em que se constituía a ‘rentrée’ política do seu partido a nível nacional.

Numa notícia publicada na edição de 1 de Setembro de 2019 era dado conta que no seu discurso, Costa havia garantido condições em Lisboa para atracagem do ferry.

Na mesma altura, António Costa concedeu uma entrevista ao DIÁRIO, onde abordou diversos temas, sendo a linha ferry um deles. Disse que “relativamente à ligação marítima, não só o porto de Lisboa já está fisicamente preparado para poder acolher os ferries, como estamos disponíveis para abrir um concurso para ver se é viável e testar a viabilidade de mercado dessa solução”.

Questionado sobre a possibilidade de financiamento da República a essa linha afirmou que “sim, com certeza”, acrescentando que a República encontrava-se disponível para “se as autoridades regionais assim o desejarem e quando o desejarem, sentarmo-nos à mesa, preparar o caderno de encargos e fazer o teste de mercado”.

“Como sabe, há quem tenha muitas dúvidas sobre a viabilidade efectiva dessa linha, mas eu acho que não há nada como testar o mercado, ver se há viabilidade ou se não há viabilidade. Acho que não há nenhuma razão para recusar à partida e acho que podemos fazer o ensaio e o teste”, respondeu na altura António Costa.

Consulte a notícia concedida, na altura, ao DIÁRIO:

Desta forma verifica-se que o antigo primeiro-ministro referiu que a ligação marítima, entre a Região e o continente, estava dependente de um estudo para verificar a viabilidade da mesma, não garantindo, desta forma, a sua criação.