Madeirense João Olim entusiasmado com época de SUP que recomeça em Portugal

A época desportiva de SUP em Portugal recomeça este fim-de-semana com a primeira grande prova marcada do campeonato nacional, organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem a decorrer em Mirandela, com o propósito de definir o campeão nacional de Fundo.

João Olim, atleta de SUP do Ludens Clube de Machico, depois de ter feito uma das suas melhores épocas desportivas o ano passado, durante a qual ganhou 9 títulos nacionais, 2 medalhas de ouro em provas internacionais e ter representado a selecção nacional 3 vezes, apresenta-se entusiasmado para recomeçar esta nova época desportiva, agora no mais alto nível da competição, o escalão absoluto.

Uma nova época com o atleta disposto a enfrentar todas as adversidades com espírito ganhador e positivo, revelando carinho e gratidão aos patrocinadores. Só com o apoio da Dupladp, do Crédito Agrícola, da MAIS, da Grant Thornton e da Câmara de Machico, pode alimentar sonhos nesta nova fase.

As provas do escalão absoluto decorrerão amanhã à tarde e serão transmitidas em directo no site oficial da Federação de Canoagem.

Depois de ter alcançado resultados excepcionais no seu último ano como júnior, João Guilherme Olim, trocou de equipa, tendo saído da NSP, à qual pertenceu na época de 2023, anunciando a 7 de Fevereiro de 2024 a sua entrada na SIC Maui, uma marca internacional criada por Mark Raaphorst em 2006.

Esta nova participação na equipa resulta de uma parceria do atleta com a SIC Maui e com a SUP Norte. Esta parceria tem como objectivo elevar ainda mais o nível do atleta e da equipa, bem como impulsionar em Portugal, tanto a marca, como a loja, que actualmente já é a maior loja de SUP no país.