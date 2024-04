“Todos nós temos uma relação diferente, mas especial, com os livros e a leitura”

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM), promove, hoje e amanhã, o encontro temático ‘Os clássicos no século XXI’.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que marcou presença na abertura do evento, começou por “enaltecer que esta celebração do livro e da leitura não acontece por acaso”.

Todos nós temos uma relação diferente, mas especial, com os livros e com a leitura. Uns por necessidade, outros por curiosidade, outros por complemento ao nosso bem-estar, mas existe sempre e o livro tem uma presença que é transversal. O livro não escolhe idades, não escolhe classes, não escolhe condições. O livro faz parte da nossa, do lado que aprendemos a combinar as letras, até desaparecermos. Talvez seja a companhia que está mais connosco durante toda a nossa vida. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Salientou que esta celebração é importante porque tem havido da parte do Arquivo e Biblioteca da Madeira um trabalho estruturado e que tem sido realizado ao longo de muito tempo. Referiu-se à rede alargada das bibliotecas municipais, entre outras, “acima de tudo para facilitar às pessoas o acesso ao livro e à leitura”.

“Hoje e depois deste catálogo estar devidamente estruturado, qualquer pessoa do concelho tem acesso a divulgações que se encontram noutro sem ter necessidade de se deslocar. Este é um exemplo da facilidade que se quer criar, eliminar barreiras ao acesso ao livro e à leitura. Além disso, existem uma série de iniciativas que são promovidas aqui na Biblioteca, que têm universos diferentes que são os diferentes tratamentos, projectos dedicados a crianças, algumas delas que ainda não lêem, mas convivem com os livros, e outras que já começaram essa fase mágica da nossa vida que é a leitura e para ir em diante”, explicou.

Aproveitou ainda para “saudar” também a exposição ‘Falar de Janela’ porque é mais uma expressão cultural que releva bem a importância do entrosamento das várias disciplinas culturais. “Nós não vivemos sem música, não vivemos sem leitura, não vivemos sem artes plásticas, não vivemos sem teatro, mas quando conseguimos combinar diferentes disciplinas culturais resulta sempre do acto de criação qualquer coisa que nos surpreende”.

Eduardo Jesus encontrou também tempo para conhecer a mostra ‘Falar de Janela’ que está no átrio do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM), numa altura em que os utentes da Fundação João Pereira da Ponta do Sol também realizavam uma visita ao local, eles que também participaram na exposição.

Antes, Nuno Mota, director do ABM, agradeceu a toda a equipa, colaboradores e demais envolvidos nas várias iniciativas que decorrem nestes dois dias.

“Esta é uma oportunidade que nós não poderíamos deixar-nos assinar, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Este dia é uma articulação com uma efeméride especial, que é o quincentenário do nascimento de Camões, que nos dá aqui uma oportunidade para, precisamente, celebrar a língua portuguesa”, disse, falando da continuidade de um esforço de construção de bibliotecas enquanto “espaços de participação, espaços de debate, partilha, de construção de uma cultura crítica e cívica, espaços também de criação e afirmação cultural”.

Já Marcela Costa, docente de Artes Visuais, a exercer funções no Serviço Educativo e Extensão Cultural do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, falou extensivamente da exposição ‘Falar de Janela’.

“A exposição chama-se ‘Falar de Janela’ porque incide numa temática muito importante que é a relação das bibliotecas da rede e, nomeadamente, as bibliotecas municipais e também escolares aqui presentes com as suas comunidades”, disse, aproveitando para agradecer a todos os envolvidos.