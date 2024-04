Vinha Alta Spirits produz cerca de mil litros de rum agrícola por ano

No âmbito das visitas aos participantes no Madeira Rum Festival 2024, os elementos do Conselho Directivo do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), acompanhados do director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, visitaram as instalações da Vinha Alta Spirits, de Paulo Mendes.

Com uma produção anual a rondar os cerca de mil litros de rum agrícola, estes produtos diferenciam-se do mercado pela escolha “cirúrgica” de matéria prima, nomeadamente de canas-de-açúcar provenientes das melhores encostas da Madeira.

"A Vinha Alta é uma produtora independente de bebidas da Ilha da Madeira. Emprega actualmente 4 pessoas de forma permanente e outras de forma temporária, mediante o volume de trabalho sazonal. A destilaria situada nos Canhas é uma referência na execução e produção de runs agrícolas, aguardentes e gins de alto valor acrescentado", refere uma nota dirigida à imprensa.

"A Vinha Alta foi fundada 2011 no âmbito de consultoria de produtos vínicos, cervejeiras e espirituosas e, desde 2019, dedica-se à destilação e comercialização de Rum e outras espirituosas", acrescenta.

Em 2023, a VA Spirits produziu cerca de 5000 l de rum (a 40%) e comercializou cerca de 10.000€ num volume total de 500 L.

A grande maioria do rum adquirido foi colocado em envelhecimento e bidestilado.

"Para 2024, o plano estratégico passa pela produção do dobro verificado em 2023 (cerca de 10.000 garrafas). Para a VA Spirits, o rum representa actualmente menos de 10% das vendas, situação essa que pretendem incrementar relativamente ao restante portfólio e sortido de produtos", conclui a mesma nota.