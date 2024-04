PCP abre livro de pesar dedicado a Rui Nepomuceno

A Direcção Regional do PCP na Madeira manifesta o seu pesar pelo falecimento de Rui Nepomuceno e informa que abriu um livro de pesar em homenagem ao antigo militante e dirigente do Partido Comunista Português no Centro de Trabalho do PCP no Funchal, na Rua João de Deus n.º 12.

A esta expressão de condolências e pesar associou-se o secretário-geral do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo, tendo transmitido à família e à Organização Regional do PCP na Madeira a sua solidariedade, endereçando, em nome pessoal "sentidas condolências e um abraço fraterno".

Também o anterior secretário-geral, Jerónimo de Sousa, enviou à família de Rui Nepomuceno uma mensagem de condolências, dizendo que "nas horas mais difíceis, em que se convocavam os homens de coragem lá estava ele nos momentos necessários. Saberemos honrar a sua memória!".

O PCP informa que as cerimónias do funeral de Rui Nepomuceno terão lugar no próximo domingo, dia 21 de Abril, pelas 11 horas no Cemitério de São Martinho, no Funchal.