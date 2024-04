José Manuel Rodrigues recorda Rui Nepomuceno como "personalidade ímpar da sociedade"

"Foi uma personalidade ímpar da sociedade madeirense e um homem de causas e convicções inabaláveis às quais dedicou uma vida". É desta forma que presidente da Assembleia Legislativa manifesta o seu pesar pela morte de Rui Nepomuceno.

"Antigo deputado no Parlamento da Madeira, Rui Nepomuceno estava profundamente comprometido com o ideal de uma sociedade mais justa e mais solidária. Foi também um defensor da Autonomia da Madeira e esteve sempre na primeira linha do combate pela melhoria das condições de vida do nosso povo", recorda.

Numa nota pessoal, José Manuel Rodrigues, sublinha a amizade que o unia a Rui Nepomuceno e o quanto admirava a sua multifacetada personalidade.

À Família e aos Amigos, o presidente do Parlamento da Madeira endereça as mais sentidas condolências.