PCP manifesta pesar pelo falecimento de Rui Nepomuceno e faz reconhecimento público

O PCP manifestou, hoje, através de comunicado, o seu pesar pelo falecimento do advogado Rui Napomuceno, militante e dirigente do partido.

Rui Nepomuceno faleceu nesta manhã, mas a sua memória prevalecerá como antifascista e democrata, no País e na Região. O seu contributo cívico e a sua intervenção política e social, muito para além da representação institucional, que com a maior elevação, desenvolveu, quer como Deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, quer como Autarca no Funchal, concretizou-se como destacado Advogado e como intelectual. PCP

Num comunicado que é, no fundo, uma nota de pesar, o partido presta ainda um reconhecimento público "pelo legado e contributo do democrata, humanista, militante político e dirigente do PCP na Madeira". "Este legado ficará perpetuado no tempo através da sua vasta obra historiográfica e literária, assim como também pela sua reflexão e proposta sobre o aprofundamento da Autonomia política e administrativa em Portugal", refere.

Por outro lado, o PCP lembra o trabalho que desenvolveu a fim de defender os valores de Abril. "Dando expressão pública ao reconhecimento dos contributos de Rui Nepomuceno nos planos político, social e cultural, o PCP, através da sua Representação na Assembleia Legislativa da Madeira, irá requerer uma reunião extraordinária da Comissão Permanente daquele Parlamento para que possa ser considerado um voto de pesar pelo falecimento do antigo deputado Rui Nepomuceno", indica o partido.

O partido pretende ainda que, também na Câmara Municipal do Funchal, através da Representação na Assembleia Municipal do Funchal, seja aprovada uma iniciativa de pesar e reconhecimento público pelos contributos de Rui Nepomuceno para com o desenvolvimento humano e social das populações deste concelho.