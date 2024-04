Exército israelita anuncia a entrada de ajuda em Gaza através do porto de Ashdod

O Exército israelita anunciou hoje a entrada em Gaza de reservas de farinha do Programa Alimentar Mundial (PAM) através do porto de Ashdod, no âmbito de uma estratégia para aumentar as entregas de ajuda humanitária.

"Oito camiões de farinha do Programa Alimentar Mundial entraram na Faixa de Gaza a partir do porto de Ashdod hoje", informou o Exército num comunicado.

No início de abril, sob pressão internacional e em particular dos Estados Unidos, Israel comprometeu-se a utilizar este porto, localizado a cerca de 30 quilómetros a norte de Gaza, para entregar ajuda humanitária.

A Coordenação das Atividades do Governo nos Territórios, uma agência governamental israelita, confirmou esta iniciativa, com um vídeo na rede social X que explica que os alimentos do programa sob a chancela das Nações Unidass já foram inspecionados e estão prontos para entrar na Faixa de Gaza.

"Isto não é apenas mais uma entrada para ajuda humanitária. Também é um ponto adicional de inspeção, que aumenta ainda mais a nossa capacidade", explicou a agência no vídeo.

"Esta é uma nova fase da ajuda humanitária de Israel. Não há limite para a quantidade de ajuda humanitária que estamos dispostos a facilitar. Porque sabemos que a nossa guerra é com o Hamas, não com o povo de Gaza", acrescentou a agência governamental israelita.