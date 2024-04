PS compromete-se a aumentar subsídio de insularidade para 5%

O PS-Madeira garante que, se for Governo Regional, vai aumentar o subsídio de insularidade para os funcionários da Administração Pública para 5% até ao final da legislatura.

O compromisso foi assumido, esta tarde, pelo líder socialista e candidato a presidente do Governo Regional, na sequência de uma reunião com a UGT-Madeira, precisamente para se inteirar dos problemas que afectam a Administração Pública e apresentar soluções para os mesmos.

Paulo Cafôfo explicou que o subsídio de insularidade existe precisamente porque o custo de vida na Madeira é diferente do do Continente e lembrou que as alterações a que o mesmo foi sujeito não abrangeram todos os funcionários públicos. Como advogou, o subsídio deve ser na mesma percentagem para todos os trabalhadores, sendo que o PS se compromete a aumentá-lo para 5% até ao final da legislatura.

O candidato socialista à presidência do Governo Regional apontou também o intuito de alterar o SIADAP, para acelerar o ritmo de progressão nas carreiras.

Os pontos que são necessários para a mudança do nível remuneratório têm de ser reduzidos. Com esta aceleração, estamos a valorizar e a melhorar os rendimentos da Administração Pública Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira

Na ocasião, Paulo Cafôfo fez também questão de deixar uma palavra de tranquilidade a todos os trabalhadores da Administração Pública Regional, assegurando que o PS, estando no Governo da Região, não só irá valorizar as carreiras, como “não vai perseguir nem sanear os funcionários que não sejam do PS”.