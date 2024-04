'Sigilo médico e responsabilidade civil' em debate no Conselho Médico da Região

O Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos promove, no próximo dia 20 de Abril, um encontro no âmbito das sessões 'Ordem de Ideias', que terá como tema o 'Sigilo médico e a responsabilidade civil'.

A iniciativa decorrerá entre as 10 e as 13 horas, na sede daquele organismo, no Funchal, tendo como convidados António Santa Comba, médico especialista em Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, e Paulo Sancho, advogado coordenador e consultor do Departamento Jurídico do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos.

O momento será moderado por Artur Jorge Baptista, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, e por Gil Bebiano, presidente do Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos.