EBSGZarco ganhou prémio de Ética e Fair-Play

No âmbito do estágio pedagógico do Mestrado em Educação Física, foi dinamizada, na passada quinta-feira, 11 de Abril, a actividade de extensão curricular 'Actividades Multidesportivas: Desportos da Natureza e Matérias Alternativas'.

A iniciativa incluiu duas turmas da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), duas turmas da Escola Secundária Francisco Fernandes (ESFF) e três turmas da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva (EBSAAS), num total de cerca de 150 alunos participantes.

O evento decorreu na Quinta de São Roque da Universidade da madeira (UMa), e contou com o apoio do Departamento da Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Funchal (CMF), do Clube Aventura da Madeira e da Associação de Orientação da Madeira, e teve como objectivo desenvolver valores como ética e o fair-play, através de Desportos da Natureza e Matérias Alternativas, promovendo a socialização e a cooperação inter-relacional entre os alunos de diversos estabelecimentos de ensino.

Assim, a EBSGZarco finalizou a actividade obtendo o 1.º lugar na classificação geral das escolas participantes, vencendo o prémio de Ética e Fair-Play. "O núcleo de estágio da EBSGZarco agradece à escola e a todos os colaboradores que permitiram que a atividade se realizasse com grande sucesso", sublinham.