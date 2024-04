Kiev estima 300 civis mortos e mais de 650 feridos por minas russas

O Ministério da Defesa da Ucrânia revelou hoje que cerca de 300 ucranianos foram mortos e 667 ficaram feridos por minas e explosivos que as tropas russas espalharam por grande parte do país.

De acordo com dados partilhados pelo chefe do Departamento de Ação contra as Minas e Segurança Ambiental, Ruslan Berehulia, as autoridades ucranianas confirmaram cerca de 660 incidentes envolvendo engenhos explosivos, especialmente durante a fase inicial da invasão, que começou em fevereiro de 2022, segundo a agência noticiosa Ukrinform.

Beregulia afirmou que cerca de 15% dos cidadãos ucranianos vivem a sua vida quotidiana em condições de perigo devido a objetos explosivos.

O governo ucraniano estima que cerca de 156.000 quilómetros quadrados poderão estar minados, o que representa 26% do território do país.

As tropas russas conseguiram avançar significativamente em território ucraniano durante as primeiras fases da guerra, espalhando minas e explosivos no seu caminho.

As autoridades da Ucrânia indicaram há vários meses que os territórios mais minados se situam nas províncias de Kharkov, Donetsk e Kherson.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).