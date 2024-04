França efetuou intercepções de mísseis e drones iranianos a pedido da Jordânia

A França intercetou mísseis e 'drones' iranianos apontados a Israel no sábado à noite, a pedido da Jordânia, disse hoje o Presidente francês, que quer "fazer tudo o que for possível para evitar uma conflagração" no Médio Oriente.

"Temos uma base aérea na Jordânia (...). O espaço aéreo jordano foi violado por estes ataques. Enviámos os nossos aviões para o ar e intercetámos o que tínhamos de intercetar", declarou Emmanuel Macron, aos canais BFMTV-RMC.

Ao decidir "atacar Israel" a partir do seu território, o Irão provocou "uma rutura profunda", disse ainda.

Por outro lado, Macron afirmou esta que "quer fazer tudo o que for possível para que haja uma trégua olímpica" durante os Jogos Olímpicos de Paris, que devem ser "um momento de diplomacia e de paz".

"Queremos trabalhar para uma trégua olímpica e penso que esta é uma oportunidade em que vou tentar envolver muitos dos nossos parceiros", como a China, cujo Presidente "vem a Paris dentro de algumas semanas", disse.