Câmara Municipal do Funchal vai implementar apoio para táxi destinado a pessoas a partir dos 75 anos

A presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra, na sessão de abertura da conferência 'Os novos velhos' adiantou uma das novas medidas que a Câmara Municipal vai implementar para os mais velhos: um apoio para o transporte de táxi destinado a pessoas com 75 ou mais anos.

Esta nova medida vai ser implementada no decorrer do presente mandato, contemplando um valor até 20 euros mensais.

Na ocasião lembrou também a devolução de IRS que a CMF tem efectuado e que beneficia os munícipes do Funchal. Este ano serão 4,5 milhões de euros, mas para o ano já será de 5% e, como frisou, no final, a autarquia terá devolvido, em IRS, mais de 23 milhões de euros.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal lembrou que entre Centro Comunitário do Funchal, Ginásios Municipais, que são três, e Universidade Sénior, a autarquia tem cerca de 2.600 cidadãos seniores activos em várias actividades, realçando um conjunto de apoios que a autarquia tem e que chegam também a estes cidadãos, desde os diversos apoios sociais, em que houve um reforço de 159%, isto desde 2021, perfazendo já cerca de seis milhões de euros, a que acresce um milhão para o associativismo, sendo que, neste âmbito, diversas instituições, que trabalham com os cidadãos seniores, têm apoio municipal, como é, ademais, o caso da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do calhau.