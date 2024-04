Acabaram as maiorias absolutas nas Legislativas Regionais?

A frase é de Rui Barreto, secretário regional da Economia, Mar e Pescas, em entrevista ao DIÁRIO. A convicção do ainda líder do CDS – partido muda de liderança no congresso neste fim-de-semana - é que o tempo das maiorias absolutas pertencem ao passado e que o presente e futuro vão passar por entendimentos/coligações entre partidos.

Ora, analisando o histórico de todas as 13 Eleições Legislativas Regionais já realizadas – as primeiras foram em 1976- os dados dizem que Rui Barreto tem razão. Por 11 vezes registaram-se maiorias absolutas e todas com o PSD a vencer. Contudo, mesmo essas maiorias absolutas, foram perdendo pujança ao longo dos anos.

Se até as Eleições Legislativas Regionais de 1988 as vitórias do PSD eram avassaladoras – as diferenças para o segundo partido mais votado, PS, eram por volta dos 40 por cento-, o certo é que com o avançar dos anos essa diferença foi diminuído – a exceção aconteceu em 2007 com o PSD a vencer com 64 por cento e o PS a ficar em segundo, com pouco mais de 15 por cento.

O fim das maiorias absolutas nas Legislativas Regionais aconteceu em 2019, tendência que continuou em 2023. Perante estes dados, factuais, o fim das maiorias absolutas nas Eleições Legislativas Regionais é mesma uma realidade.

1976- (27 Junho) – Eleitores inscritos: 143 403

1.º PSD -60,4%

2.º PS – 22,63%

3.º CDS – 9,62 %

1980 (5 de Outubro) –Eleitores inscritos: 153 439

1.º PSD – 65,33%

2.º PS – 15%

3.º CDS- 6,46%

1984 – (14 de Outubro) – Eleitores inscritos: 169 419

1.º PSD – 67,65%

2.º PS-15,33%

3.º CDS – 6,13 %

1988 – (9 de Outubro) – eleitores inscritos: 185 340

1.º PSD – 62,36%

2.º PS – 16,79%

3.º CDS – 8,19%

1992- (11 de Outubro) – Eleitores inscritos: 196 589

1.º PSD – 56,86 %

2.º PS – 22,51%

3.º CDS – 8,09%

1996- (13 de Outubro) – Eleitores inscritos: 208 486

1.º PSD – 56,87%

2.º PS- 24,84%

3.º CDS- 7,31%

2000 – (15 de Outubro) – Eleitores inscritos: 209 541

1.º PSD – 55,95%

2.º PS – 21,04%

3.º CSD – 9,72%

2004 – (17 de Outubro) – Eleitores inscritos – 227 774

1.º PSD – 53,71%

2.º PS – 27,41%

3.º CDS – 7,04%

2007 – (5 de Maio) – Eleitores inscritos – 231 606

1.º PSD - 64,24%

2.º PS- 15,42%

3.º CDU – 5,44%

2011 – (9 de Outubro )- Eleitores inscritos – 256 755

1.º PSD – 48,57%

2.º CDS – 17,63%

3.º PS – 11,50%

2015 – 29 de Março - Eleitores inscritos – 257 232

1.º PSD - 44,36%

2.º CDS – 13,71%

3.º Mudança (PS- PTP- PAN- MPT) – 11,43%

2019- 22 de Setembro – Eleitores inscritos – 258 005

1.º PSD – 40,33%

2.º PS – 35,59%

3.º CDS – 5,89 %

2023 – 24 de Setembro – Eleitores inscritos – 253 877

1.º Somos Madeira (PSD/CDS) – 44,31%

2.º PS – 21, 89%

3.º JPP – 11,33%