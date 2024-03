Elon Musk processa OpenAI e Sam Altman por preferirem lucro à humanidade

Elon Musk processou a OpenAI e o seu director-executivo, Sam Altman, alegando que foi violado o acordo criador da empresa emergente de inteligência artificial (IA), por, acusou, se ter preferido o lucro à intenção inicial de "benefício da humanidade".

Segundo a Bloomberg, o multimilionário, que ajudou a financiar a OpenAI no seu início, estima que a relação estreita entre a Open AI e a Microsoft prejudicou a missão original da sociedade de criar uma tecnológica de código aberto que não estivesse sujeita às prioridades de uma empresa.

Musk, diretor executivo da Tesla, proprietário da Twitter e fundador da Space X, tem avisado para os perigos da IA e da IA generativa.

No processo, apresentado em um tribunal de San Fancisco, Musk sustenta que a Open Ai deixou de ser uma empresa de código aberto e se tornou em uma subsidiária de facto da Microsoft, a maior empresa tecnológica do mundo.

Musk referiu-se também à reestruturação no ano passado da direção da OpenAI, quando Altman foi destituído como diretor executivo e rapidamente recolocado no cargo, com o apoio da Microsoft.

Musk argumentou ainda que Altman, o presidente da OpenAI, Greg Brockman, e a Microsoft trabalharam juntos para destituir a maioria da direção da 'startup' (empresa emergente), que tinha promovido a sua missão original de desenvolver tecnologia para beneficio da humanidade.

A nova direção é formada por pessoas com mais experiência empresarial ou em privilegiar o lucro económico, do que na ética e na governação da IA.