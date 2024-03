Euro segue estável face ao dólar

O euro negociava hoje estável face ao dólar, com o mercado à espera das declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) e da reunião do Banco Central Europeu (BCE) nos próximos dias.

Às 18:25 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0855 dólares, praticamente inalterado em relação ao valor que tinha no dia anterior, 1,0857 dólares.

Na quarta-feira, o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, vai comparecer na Câmara dos Representantes e no dia seguinte estará no Senado, duas intervenções que serão seguidas com particular atenção pelos investidores, à espera de sinais sobre a evolução da política monetária da Fed.

Na quinta-feira, o BCE vai decidir se mantém as taxas de juros nos níveis atuais e divulgar novas previsões macroeconómicas.

Nas últimas três reuniões, o BCE optou por deixar as suas taxas de juro inalteradas, após sucessivas subidas para travar a inflação.

Divisas................ontem...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0855.................1,0857

Euro/libra............0,85432...............0,85528

Euro/iene.............162,88.................163,42

Dólar/iene............150,06.................150,52