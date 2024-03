PLAY Airlines liga a Madeira e a Islândia

A PLAY Airlines vai operar voos diretos entre a Ilha da Madeira e a Islândia a partir de 15 de Outubro de 2024, com dois voos semanais, às terças-feiras.

Estamos muito entusiasmados por lançar voos a partir da Madeira. A ilha é absolutamente deslumbrante e acredito que haverá muito interesse e procura nos voos entre a Islândia e a Madeira. Em todos os destinos onde estamos presentes, somos mais competitivos nos preços que praticamos face à concorrência. Queremos tornar as viagens mais acessíveis e tenho a certeza de que os nossos voos na Madeira serão bem recebidos por todos os que gostariam de conhecer o nosso lindo país, a Islândia. Birgir Jónsson, CEO da PLAY

A PLAY é uma companhia aérea low-cost islandesa que opera entre a América do Norte e a Europa, tendo a Islândia como hub central. A companhia oferece aos passageiros a possibilidade de prolongarem as suas escalas durante vários dias na Islândia, sem custos adicionais, caso desejem visitar o país antes de continuarem as suas viagens pelo Atlântico.

Os destinos da PLAY na América do Norte incluem Baltimore, Boston, Nova Iorque e Washington DC, nos Estados Unidos, e Toronto no Canadá.

O primeiro voo da companhia aérea aconteceu em junho de 2021. Actualmente a PLAY opera uma frota de 10 aviões Airbus A320/321neo com uma média de idade de pouco mais de 2 anos.

A PLAY apresentou, em 2023, um sólido histórico com 83% de pontualidade nos voos e sua tripulação de cabine foi eleita a melhor, pela USA Today, e também a melhor companhia aérea low-cost do Norte da Europa.

‘Pay less, PLAY More!’ é a missão da companhia aérea, ao oferecer preços competitivos em todos os seus mercados.