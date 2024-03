PS promete melhores salários e dignificação do trabalho

A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais assumiu esta terça-feira, 5 de Março, que tem na valorização dos rendimentos das famílias e na dignificação do trabalho um dos seus grandes compromissos, "prosseguindo o caminho que tem vindo a ser trilhado nos últimos anos pela governação socialista na República".

Esta manhã, à margem de uma iniciativa de campanha junto da população na Ribeira Brava, Paulo Cafôfo apontou que, desde 2015, com os Governos do PS, houve "uma evolução significativa dos rendimentos dos portugueses – com implicações também na Região – por via dos aumentos dos salários mínimo e médio, mas também das pensões e das prestações sociais". Um caminho que, como evidenciou, o PS se compromete a dar continuidade, ao "aumentar o salário mínimo para os 1.000 euros até 2028 e o salário médio para os 1.750 já em 2027".

“Enquanto que outros diziam que era preciso cortar salários e pensões, o PS não só mostrou que não havia necessidade de o fazer, como conseguiu que se aumentassem os rendimentos dos portugueses, garantindo sempre a sustentabilidade das contas públicas”, salientou Paulo Cafôfo, apelando ao voto no PS.

O cabeça-de-lista do PS-Madeira às eleições do próximo domingo enalteceu "a preocupação" que tem vindo a ser assumida pelos executivos socialistas de "valorizar e dignificar o trabalho", destacando a implementação da Agenda do Trabalho Digno, que contempla um conjunto de medidas com vista a combater a precariedade, promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores e valorizar os jovens no mercado de trabalho.

“Temos vindo a dar passos firmes para melhorar as condições de quem trabalha, sendo disso exemplos a Agenda do Trabalho Digno e o Acordo de Rendimentos alcançado”, apontou Paulo Cafôfo, alertando que “o País não pode andar para trás”.