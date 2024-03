Jovem suspeito de violação de uma adolescente nos Açores fica em prisão preventiva

Um jovem de 25 anos, detido quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), nos Açores, por suspeitas de violação agravada de uma menor, vai ficar em prisão preventiva até ao julgamento, revelou hoje fonte ligada ao processo.

Segundo a mesma fonte, a medida de coação mais gravosa foi aplicada pela juíza do Tribunal da Comarca Horta, onde o arguido foi ouvido hoje, em primeiro interrogatório judicial, após a investigação que a PJ está a efetuar do caso, que terá ocorrido na madrugada de 17 de março, na ilha do Faial.

O suspeito, que já tinha antecedentes criminais, é acusado de ter levado a adolescente, de 16 anos, para a sua residência, onde terá consumado a agressão sexual, alegadamente, na presença de outros amigos, que foram também ouvidos pela PJ.

A adolescente teve de ser hospitalizada e submetida a uma intervenção cirúrgica, devido à gravidade da lesão, mas, numa primeira fase, não apresentou queixa às autoridades, acabando por fazê-lo cerca de uma semana depois, já na companhia dos pais.

O agressor alegava, inicialmente, que o ato sexual teria sido consentido, mas a queixa da vítima e os relatos das testemunhas, vieram confirmar, posteriormente, o crime de violação.