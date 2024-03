JPP dá voz à "dupla insularidade" dos porto-santenses e à "luta dos antigos combatentes"

"A dupla insularidade que afecta os porto-santenses e as lutas justas dos antigos combatentes" foram os temas abordados, hoje, numa acção de campanha candidatura do JPP à Assembleia da República.

"No caso do Porto Santo, ouvimos muitas vezes o PSD criticar o Governo da República por não assegurar a continuidade territorial, mas na verdade também comete o mesmo pecado em relação aos cidadãos do Porto Santo", criticou Filipe Sousa citado em nota de imprensa.

O cabeça-de-lista do JPP recorda que "pelo menos um mês por ano, os porto-santenses ficam sem transporte marítimo assegurado", o que resulta em "transtornos são gritantes" no caso da saúde.

São "pessoas que têm alta e que sem barco não encontram vaga no avião. Pessoas que são transportadas pela Força Aérea quando precisam de assistência hospitalar e que depois ficam completamente abandonadas e têm de pagar do seu bolso a viagem de regresso", sublinhou..

Numa outra linha, lembrou que há também porto-santenses "que têm de parar as obras da sua casa durante um mês, porque não há transporte para os materiais necessários", além da questão dos bens essenciais, "que têm de ser acautelados de antecedência".

"Estes são problemas com décadas e nunca ninguém os resolveu", vinca Filipe Sousa.