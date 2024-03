Chuvas intensas provocam três mortos e dois desaparecidos em Angola

Pelo menos três pessoas morreram e duas outras estão dadas como desaparecidas na sequência das fortes chuvas que caem, desde quarta-feira, em algumas províncias angolanas, segundo os dados preliminares hoje divulgados pelos bombeiros locais.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Wilson Baptista, fez saber que as províncias de Luanda, Zaire, Cabinda, Cuanza Sul e Bié são as mais afetadas pelas chuvas intensas.

As vítimas mortais foram registadas nas províncias do Cuanza Sul (duas) e Bié (uma), segundo a mesma fonte, que indicou que dois cidadãos estão dados como desaparecidos.

"As buscas continuam durante este período e vão prolongar-se até as próximas horas", assegurou.

Em relação à província de Luanda, com a capital do país a voltar hoje a registar níveis intensos de precipitação durante todo o dia, o responsável referiu que os dados preliminares apontam para 676 casas inundadas e várias ruas alagadas e intransitáveis.

As chuvas intensas que caem em grande parte das províncias angolanas, acompanhadas de fortes ventos e descargas elétricas, têm deixado vários bairros e localidades privados do abastecimento regular de água e de energia elétrica.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola prevê ainda para próximas 24 horas chuvas intensas e/ou moderadas em vários pontos do país.