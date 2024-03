O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse hoje à Lusa que, devido às mudanças climáticas, Portugal deve preparar-se para mais e piores fenómenos extremos como que o causou inundações em Lisboa na quinta-feira.

A região da Grande Lisboa registou 197 ocorrências na quinta-feira devido ao mau tempo, incluindo quedas de árvore, inundações e quedas de estruturas, tendo-se ainda registado um fenómeno extremo de vento na bacia do Tejo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a analisar o fenómeno, pois poderá configurar do ponto de vista técnico um tornado.

"Sempre houve inundações, mas nos anos mais recentes há uma frequência e uma maior severidade", disse José Carlos Pimenta Machado, à margem do Fórum e exposição internacional de cooperação ambiental de Macau 2024.

O vice-presidente da APA recordou que, entre o final de outubro e o início de novembro, "em 15 dias choveu mais no [rio] Lima do que chove em dois anos no Algarve".

"O risco aumentou, por isso temos que viver com o risco e aumentar os projetos de proteção", sublinhou Pimenta Machado. "Prevenção e muito ordenamento do território, é mesmo a nossa grande aposta", acrescentou.

"Temos que preparar as cidades, territórios e infraestruturas para esta nova realidade, para viver com picos de precipitação, longos períodos de seca e ondas de calor", disse o dirigente.

Pimenta Machado defendeu que Lisboa "está a fazer o seu caminho e bem", dando como exemplo a implementação do plano geral de drenagem, que vai "drenar as zonas de mais vulnerabilidade".

O plano, no valor 130 milhões de euros, prevê a construção de dois túneis de drenagem do excesso de água das chuvas para o rio Tejo, um com cinco quilómetros entre Campolide e Santa Apolónia e outro de um quilómetro, de Chelas ao Beato.

O dirigente sublinhou ainda a importância de "criar mais zonas verdes para aumentar a infiltração, aumentar as bacias de retenção", e deu como exemplo a Praça de Espanha, que "já foi testada este ano e funcionou muito bem".

Pimenta Machado mencionou também o plano para construir a barragem de Girabolhos, em Seia, para "permitir minimizar as cheias" na zona do Baixo Mondego.

Pelo contrário, sublinhou o vice-presidente da APA, o Algarve continua a atravessar "a pior seca de sempre", apesar das recentes chuvas.

Pimenta Machado referiu também que Portugal já perdeu para o mar uma área de 12,2 quilómetros quadrados -- "equivalente a 1.700 campos de futebol" -- e que 20% da costa, 180 quilómetros, estão em risco de erosão costeira.

"Esta guerra entre a terra e o mar sempre existiu, mas é atualmente potenciada pelas mudanças climáticas", alertou o dirigente.

Pimenta Machado defendeu a necessidade de "não aumentar as construções na costa" e de apostar em "colocar areia nas praias" em vez de, como no passado, em "muitas obras pesadas, esporões e quebra-mares".