Julgamento de tripulantes de navio angolano, incluindo português, começa hoje na Namíbia

O julgamento dos tripulantes de um navio de pesca angolano retido na Namíbia, em dezembro de 2023, por alegada pesca ilegal, tem hoje início.

A embarcação de pesca angolana "Lucimar", com 12 tripulantes a bordo, entre os quais um português, capitão do navio, 15 angolanos, dois senegaleses e um sul-africano, foi retida pelas autoridades namibianas, a 12 milhas das águas daquele país vizinho que faz fronteira com Angola.

A primeira audiência foi realizada em 19 de janeiro e vão responder em tribunal, além do capitão, outros dois tripulantes de nacionalidade angolana e sul-africana.