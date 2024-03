Rússia identifica 29 das 133 pessoas mortas em ataque contra sala de concertos

As autoridades russas já identificaram 29 das 133 pessoas mortas no ataque na sexta-feira contra uma sala de concertos nos arredores de Moscovo, indicou hoje o Ministério para as Situações de Emergência.

Segundo as autoridades, pelo menos 133 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas depois de homens armados terem disparado na sexta-feira à noite contra centenas de pessoas que estavam numa sala de concertos de um centro comercial nos arredores da capital russa.

O ataque foi reivindicado pela organização terrorista Estado Islâmico e condenado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, que o denominou de ato terrorista "bárbaro e sangrento" e apelou à vingança.

Embora não tenha especulado sobre os autores intelectuais do ataque, sugeriu que os quatro detidos tentavam cruzar a fronteira para a Ucrânia, que, segundo o líder russo, tentou criar uma "janela" para ajudá-los a escapar.

As autoridades ucranianas negaram qualquer envolvimento no ataque e uma fonte da inteligência dos EUA disse à Associated Press que as agências norte-americanas confirmaram que o grupo era responsável pelo ataque.

O Serviço Federal de Segurança (FSB) russo relatou a detenção de onze indivíduos alegadamente ligados ao atentado, entre os quais os quatro terroristas que terão perpetuado diretamente o ataque.

Segundo comunicado do EI, o ataque de sexta-feira insere-se no contexto da "guerra violenta" entre o grupo e "os países que lutam contra o Islão".

Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e diversos outros países e organizações internacionais condenaram o atentado.