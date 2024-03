Presidente do Conselho Europeu lembra Costa como "muito útil para soluções comuns"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje que António Costa foi, nestes oito anos em que representou Portugal nas cimeiras europeias, "muito útil para tentar encontrar soluções comuns" entre os líderes da União Europeia (UE).

"Conheço António Costa há mais de oito anos. Temos experiências comuns nestas reuniões do Conselho Europeu [...] e ele é alguém extremamente sincero em termos das suas convicções europeias. Lembro-me da sua presidência rotativa [do Conselho da UE] em Portugal e a cimeira social que decorreu no Porto", disse Charles Michel em declarações à agência Lusa e outros meios europeus, em Bruxelas.

"Ele também é muito pragmático, concreto e funcional e alguém que pode ser muito útil na dinâmica de equipa, com várias personalidades e vários contextos, e que foi sempre útil para tentar encontrar soluções comuns", acrescentou.

O primeiro-ministro cessante, António Costa, participou hoje em Bruxelas no seu último Conselho Europeu, ao fim de oito anos a representar Portugal.

Falando aos jornalistas no final do encontro, o primeiro-ministro português cessante afirmou tê-lo feito "com orgulho" pela evolução orçamental de Portugal e pela sua estabilidade política.

No cargo de primeiro-ministro desde novembro de 2015, António Costa foi desde então e até hoje, o representante de Portugal no Conselho Europeu, um dos mais experientes entre os seus homólogos da UE.

Participou num total de 74 cimeiras europeias.

Na quinta-feira, no primeiro dia do Conselho Europeu, foi transmitido um vídeo de despedida a António Costa, a quem foi ainda dada uma estatueta alusiva ao edifício-sede do Conselho Europeu.

"Foi um pouco emotivo quando, ontem [quinta-feira], eu disse algumas palavras em nome dos colegas [do Conselho Europeu] para lhe agradecer o papel que desempenhou e está a desempenhar ao nível europeu", disse ainda Charles Michel, nestas declarações à Lusa e outros meios europeus.

Quando questionado pela Lusa sobre se António Costa o poderia suceder no cargo, o presidente do Conselho Europeu escusou-se a comentar.

O nome de António Costa tem vindo a ser apontado para suceder a Charles Michel, precisamente por ser visto, de acordo com fontes europeias, como alguém que tem boas relações com os chefes de Governo e de Estado da UE e por Portugal ter uma política externa muito alinhada com o resto da União.

Ainda assim, há outras fontes comunitárias que sublinham a necessidade de António Costa resolver a questão judicial, que levou à sua demissão, antes de poder ser elegível para um cargo destes.

O belga Charles Michel está no cargo desde dezembro de 2019, terminando o seu segundo mandato em novembro de 2024.