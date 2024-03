Zelensky diz que Putin quer "governar para sempre"

O Presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, disse hoje que o chefe do Kremlin, Vladimir Putin, não se deterá perante nada para governar para sempre, incluindo cometer crimes na Ucrânia, que exigem o seu julgamento pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

No seu discurso diário, o chefe de Estado ucraniano disse que a reeleição de Putin "não tem qualquer legitimidade, nem pode ter, esta pessoa tem de se sentar no banco dos réus em Haia".

Zelensky afirmou que "tudo o que a Rússia está a fazer nos territórios ocupados é um crime" e "deve merecer uma resposta da justiça a tudo o que os assassinos russos fizeram nesta guerra para garantir a liderança eterna de Putin".

"Só há uma coisa que assusta mais [Putin do que perder o poder]: a responsabilização", afirmou Zelensky, para quem o homólogo russo está "embriagado com o poder" e "não se deterá perante nada para governar para sempre".

A Comissão Eleitoral Central da Rússia (CEC) anunciou hoje, no final de três dias de votação e de acordo com resultados ainda provisórios, que Putin foi reeleito presidente da Rússia com mais de 87% dos votos.