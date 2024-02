Madeira protagonizava ‘caça ao homem’ há 12 anos

A 26 de Fevereiro de 2012 estava montada uma autêntica ‘caça ao homem’ na Madeira. Melhor dizendo, a três homens espanhóis que chegaram numa lancha, que encalhou no Paul do Mar. O seu paradeiro era desconhecido.

O DIÁRIO dava conta do empenhamento de vários meios da PSP, SEF, Polícia Marítima e GNR na busca por estes cidadãos espanhóis, suspeitos de pertencerem a uma rede de tráfico de droga internacional. Após a embarcação encalhar terão abandonado a mesma e as autoridades acreditavam que ainda se encontravam na Região. No entanto, deveriam ter meios para conseguirem abandonar a ilha.

De qualquer das formas as autoridades tentavam localizar os três suspeitos que poderiam estar armados e, provavelmente, escondidos em alguma levada ou vereda do concelho da Calheta, aguardando uma oportunidade para fugir.

Braulio Vasquez Vasquez, Juan Carlos Santorum e Francisco Fernandez eram os nomes dos três homens, de acordo com a polícia espanhola, que enviou as fotografias dos suspeitos para a sua congénere portuguesa, para facilitar a sua captura.

Os suspeitos acabariam por ser detidos apenas a 7 de Março, depois de serem reconhecidos por um popular, que havia visto as fotografias dos espanhóis publicadas no DIÁRIO. Os homens estavam a tomar o pequeno-almoço numa residencial em Machico quando o madeirense se apercebeu de que pareciam ser aqueles que eram procurados pela polícia. Deu o alerta às autoridades, que se deslocaram imediatamente ao local, procedendo à detenção. A surpresa deu-se pelo facto de um dos suspeitos não ter sido referenciado pelas autoridades espanholas.

Estes foragidos faziam-se passar por trabalhadores italianos que estariam a reparar uma embarcação nesse concelho, por forma a tentar despistar os mais curiosos.