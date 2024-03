Viana do Castelo perde um deputado, mas faz o mesmo que o resto do país

O distrito de Viana do Castelo elegeu menos um deputado nestas eleições face a 2022, passando de 6 (divididos pelo PS e PSD) para 5 (para AD e PS, com dois cada, e Chega, com 1), num total de 142.913 votantes.

A coligação AD (PSD/CDS/PPM) obteve a maioria dos votos, com 34,72%, o PS obteve 28,15% e o Chega teve 18,64%.

A taxa de participação de um total de 233.491 eleitores foi de 61,21% e a taxa de abstenção ascendeu a 38,79%.