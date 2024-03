Trabalhadores das Misericórdias em greve por melhores salários e condições de trabalho

Os trabalhadores das Misericórdias cumprem hoje um dia de greve nacional para reivindicar salários justos e dignos, melhores condições de trabalho e a integração na esfera do Estado.

Convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), a paralisação teve início às 00:00 e termina às 24:00 de hoje.

Numa nota à comunicação social, a federação refere que apresentou aos representantes das Misericórdias uma proposta de atualização salarial para todos os trabalhadores, mas não obteve resposta, o que levou a estrutura sindical a requerer junto do Ministério do Trabalho a conciliação do processo de revisão salarial.

"Já para 2024, a FNSTFPS entregou aos representantes das Misericórdias, uma proposta de aumentos salariais de 150 euros ou de 15% para todos trabalhadores, tendo obtido como resposta daqueles, a inviabilidade de proceder a qualquer atualização relativa a 2023, ainda que relativamente a 2024 se comprometessem a apresentar uma proposta, o que não fizeram até agora", refere a federação.

A estrutura sindical sublinha que graças aos acordos de cooperação celebrados com o Governo, as Misericórdias têm recebido apoios financeiros do Estado para assumirem as funções que o próprio Estado deveria cumprir.

"Em 2023 estes acordos tiveram uma atualização entre os 7% e os 8%, sem que tal se refletisse nos salários dos trabalhadores. Para 2024, estes mesmos acordos de cooperação tiveram um reforço de 123 milhões de euros e ainda assim, as Misericórdias ficaram-se por uma proposta de atualização salarial, para negociação, que resulta em aumentos entre dois euros e cinco euros mensais, num completo desrespeito pelos trabalhadores e pela dignidade humana", critica.

A federação salienta que "é neste quadro que decidiu convocar a greve" em que os serviços mínimos serão assegurados nos serviços que funcionem ininterruptamente.