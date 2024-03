64 colaboradores do SESARAM receberam formação em combate a incêndios e evacuação de edifícios

O Serviço Regional de Proteção Civil formou, entre 11 e 14 de Março, 64 colaboradores do SESARAM, em 4 Cursos de Combate a Incêndios e Evacuação de Edifícios.

Desta forma, os participantes receberam conhecimentos básicos para actuar com meios de primeira intervenção (perante focos de incêndio) e garantir a evacuação dos ocupantes de um edifício, com particular enfoque em unidades hospitalares.

Este serviço dá conta de que, ainda este mês, serão ministrados mais 2 cursos nesta área, formando outros 32 funcionários daquela entidade, totalizando 96 pessoas formadas no SESARAM.