Edifícios licenciados e concluídos cresceram como não acontecia há mais de 10 anos

Os dados preliminares, divulgados hoje pela apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, sobre uma parte do sector da Construção, revelam que no ano passado "foram licenciados 508 edifícios, mais 4 (+0,8%) que em 2022 (504)", enquanto que "os edifícios concluídos ascenderam a 403, traduzindo-se num aumento de 5,5% face a 2022 (382)".

Ora, tendo esta informação sido recolhida junto das Câmaras Municipais da Região, no âmbito do Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas, salienta a DREM que "em ambas as variáveis registaram-se máximos relativamente aos valores apurados nos últimos anos. No caso dos edifícios licenciados, não se registava um valor tão elevado desde 2012; nos edifícios concluídos, desde 2013".

Especificando, "das obras de edificação e demolição licenciadas, 69,3% correspondiam a construções novas (352), das quais 87,8% tinham como destino a habitação familiar (309). Estas obras originaram o licenciamento de 1.105 fogos em construções novas para a habitação familiar, mais 61,5% que em 2022 (684)", destaca a DREM, situação que não estará alheia a necessidade de construção de habitação e que tem sido aproveitada com fundos comunitários (PRR) para habitação, sobretudo pública, para colmatar a falta de casas disponíveis no mercado para os mais vulneráveis.

"Quanto aos edifícios concluídos (403), 68,0% destes diziam respeito a construções novas para habitação familiar (274). No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (600), os resultados indicam um decréscimo de 23,5% relativamente ao ano anterior (784)", o que também pode ser compensado já este ano e nos próximos, uma vez que entre o licenciamento, a execução e a conclusão, por norma demora meses.

Termina a DREM salientando que, "relativamente ao 4.º trimestre de 2023, os edifícios licenciados (117) registaram um aumento de 7,3% em relação ao trimestre homólogo, enquanto os edifícios concluídos (91) observaram uma diminuição de 14,2%", o que pode ser gerador de preocupação perante a estagnação dos projectos ou apenas alguma demora em serem licenciados.